Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Rottweil-Hausen (Schwarzwald-Baar-Kreis) Schaden nach Unfallflucht - Polizei sucht nach Zeugen (21.01.2021)

Rottweil-Hausen (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr ist es in der Rotensteiner Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit anschließender Unfallflucht gekommen. Eine 69-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr aufgrund der von Schneemassen verengten Fahrbahn an den rechten Straßenrand und hielt an, als ihr ein Fahrzeug entgegenkam. Die Lenkerin des entgegenkommenden roten Kleinwagens setzte ihre Fahrt jedoch unbeirrt fort, streifte im Vorbeifahren den Mercedes und fuhr weiter. Die Fahrerin des roten Kleinwagens wird durch einen Zeugen als ältere Frau zwischen 65 bis 70 Jahren mit blonden, etwa kinnlangen Haaren beschrieben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil (0741-4770) in Verbindung zu setzen.

