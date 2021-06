Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus und versuchter Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Samstag bis Montag, 07:30 Uhr das Dach der Häuselgrundhalle und verursachten einen geschätzten Sachschaden von mehreren Tausendeuro.

Die Täterschaft verbog mehrere Blitzableiter, entfernte Halterungen und Abdeckungen und beschädigte Elemente einer Photovoltaikanlage. Des Weiteren wollten sich die Unbekannten offenbar gewaltsam Zutritt zur Halle verschaffen und versuchten mit einem unbekannten Werkzeug eine Zugangstür aufzubrechen. An der Tür entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Am Dienstagmorgen wurden der Polizei schließlich weitere Beschädigungen auf dem dahinterliegenden Sportplatz gemeldet. Neben dem Kunstrasen wurden auch Fußballtore beschädigt und eine Plexiglasscheibe zerstört. Der Gesamtschaden wird auch hier auf mehrere Tausendeuro beziffert. Ob und wie die Sachbeschädigungen im Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder verdächtige Personen in dem Bereich festgestellt haben, werden gebeten sich unter der Tel.: 07261 6900 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell