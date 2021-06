Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Nord: Fahrradfahrerin stürzt infolge Unachtsamkeit - Passanten leisten Erste Hilfe

Heidelberg-Nord (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr fuhr eine 16-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Neuenheimer Landstraße in Richtung Theodor-Heuss-Brücke. Auf Höhe der Hausnummer 16 fuhr sie vermutlich infolge Unachtsamkeit gegen einen Ampelmast und stürzte zu Boden. Kurz darauf fing die 16-Jährige aus bislang unbekannter Ursache an, zu krampfen. Passanten wurden auf die Situation aufmerksam, leisteten sofort Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Die Jugendliche kam zur weiteren Abklärung mit dem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus. Das Fahrrad wurde durch einen Angehörigen abgeholt. Aufgrund der Unfallaufnahme und dem Einsatz des Rettungswagens kam es im Bereich der Neuenheimer Landstraße kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

