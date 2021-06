Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg

Rhein-Neckar-Kreis: Ungebremst zwei vorausfahrende Autos aufeinander geschoben

Ladenburg (ots)

Am Montagabend fuhr ein 45-jähriger Ford-Fahrer im Mühlenweg ungebremst in das Heck eines verkehrsbedingt wartenden Audis und schob diesen auf einen weiteren vorausfahrenden Audi. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der 45-Jährige von der tiefstehenden Sonne geblendet. Der Ford war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die beiden Audis waren weiterhin fahrbereit. Ein Rettungswagen brachte den Unfallverursacher in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die beiden Audifahrer blieben unverletzt. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

