POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Unbekannter Mann beleidigt Mädchen in der Straßenbahn - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Bereits am Freitagnachmittag beleidigte ein unbekannter Mann ein 10-jähriges Mädchen in einer Straßenbahn mit fremdenfeindlichen Äußerungen. Das Mädchen befand sich gegen 14.30 Uhr in der Bahn der Linie 22 in Fahrtrichtung Eppelheim, als der Mann damit begann, die Beleidigungen gegenüber dem Mädchen auszusprechen. Fahrgäste hatten dies mitbekommen und eilten dem Mädchen zu Hilfe. Sowohl die 10-Jährige als auch der Unbekannte verließen an der Haltestelle "Kranichweg" im Stadtteil Pfaffengrund die Bahn. Während sich das Mädchen nach Hause begab, verblieb der Unbekannte an der dortigen Haltestelle.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 60 Jahre alt - Kräftig mit Bauchansatz - Kurzes weißes Haar mit Mittelscheitel - War bekleidet mit blauer Latzhose und rot-kariertem Hemd - Hatte ein Fahrrad und eine Einkaufstüte bei sich - Sprach Hochdeutsch - Humpelte

Bereits vor dem Vorfall soll der Mann zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Stadtbücherei in eine Diskussion mit einem weiteren Fahrgast verwickelt gewesen sein und diesen ebenfalls beleidigt haben.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

