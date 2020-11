Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Pestalozzischule schlug fehl

KoblenzKoblenz (ots)

Am Sonntag, 22.11.2020, 22.40 Uhr, versuchten zwei unbekannte männliche Personen in ein Nebengebäude der Pestalozzi-Schule in Koblenz, Gutenbergstraße, einzubrechen. Diese beabsichtigten die Eingangstür zu einem Musikproberaum aufzuhebeln. Hierbei wurden sie von Anwohnern beobachtet und gestört. Die beiden Männer konnten unerkannt flüchten. Es blieb somit bei leichtem Sachschaden an der besagten Tür. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

