POL-OG: Kehl - Schreiben eines angeblichen Inkassounternehmens, Betrugsmasche

Richtig verhalten hat sich Anfang des Monats ein 84 Jähriger aus dem Raum Kehl, als er ein Schreiben eines angeblichen Inkassounternehmens mit einer Forderung von mehreren Hundert Euro erhielt. Weil er sich an keinen Vertragsabschluss erinnern konnte, ignorierte er die Aufforderung der Zahlung auf das angegebene ausländische Konto und erstattete beim Polizeirevier Kehl eine Anzeige. In jüngster Zeit wurden auch Fälle dieser Betrugsmasche in anderen Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Offenburg bekannt. Damit Sie kein Opfer einer solchen Betrugsmasche werden, empfiehlt Ihnen die Polizei folgendes:

- Bewahren Sie Ruhe, wenn jemand behauptet, Sie hätten einen Vertrag abgeschlossen, an den Sie sich nicht erinnern können. - Wer Geld von Ihnen will, muss nachweisen, dass Sie wissentlich und willentlich einen Vertrag abgeschlossen haben. - Betroffene sollten schriftlich per Einwurf-Einschreiben erklären, dass kein Vertrag geschlossen wurde und der Forderung vorsorglich widersprechen.

