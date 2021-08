Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Zwei Motorradfahrer tödlich verunglückt

Offenburg (ots)

Ein mit zwei Männern besetztes Krad befährt am Samstag um 19:40 Uhr die Verbindungsstraße zwischen der L 99 und der B 33 in westlicher Richtung. Kurz vor der Unterführung der Schwarzwaldbahn kommt der Motorradfahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und einem Fahrfehler nach einem Überholvorgang zu Fall. Ein Zweiradfahrer rutscht nach dem Sturz auf die Gegenfahrbahn und wird dort von einem Auto erfasst, dessen Fahrerin keine Chance hatte auszuweichen. Beide Motorradfahrer, die keine Schutzkleidung trugen, zogen sich beim Sturz tödliche Verletzungen zu. Die Nordspange bei Gengenbach ist während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Zur Klärung der genauen Unfallursache ist ein Gutachter an der Unfallstelle im Einsatz.

