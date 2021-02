Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfallflucht

Hopsten (ots)

Auf dem Parkplatz am Börnkamp 3 ist am Dienstag (16.02.) ein schwarzer Opel Insignia beschädigt worden. Das Fahrzeug wurde gegen 08.45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug gegen 12.00 Uhr stellte der Fahrer Schäden im rechten Heckbereich fest. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 150 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

