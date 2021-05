Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruch

Pirmasens (ots)

Am 03.05. versuchten unbekannte Täter wie sich im Rahmen erster Ermittlungen herausstellte zwischen 08:00 und 10:00 Uhr in der Adlerstraße in einem Mehrparteienhaus im ersten Obergeschoß eine Wohnungsabschlusstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Bei dem Einbruchsversuch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

