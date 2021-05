Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Pirmasens (ots)

Als am 03.05. gegen 19:05 Uhr eine 40-jährige PKW-Fahrerin in der Kronprinzenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, ergaben sich während der Kontrolle bei der Fahrerin Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Ihr wurde daher eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein vorübergehend in Verwahrung genommen. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. pips

