Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Zeugen beobachten Unfallflucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 26.04.2021 gegen 12:00 Uhr konnten aufmerksame Zeugen einen Verkehrsunfall in der Badstraße in Freinsheim beobachten, bei dem der Verursacher flüchtete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß geparkten Peugeot. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Da die Unfallzeugen das Kennzeichen notiert und an die Polizei weitergeben konnten, können nun Ermittlungen bei der betreffenden Firma aufgenommen werden. Gegen den bislang noch nicht ermittelten Fahrer zum Unfallzeitpunkt, wird dann wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt.

