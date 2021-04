Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - nicht auf Betrüger hereingefallen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 21.04.2021 bis 26.04.2021, wurde ein älterer Herr aus Wachenheim mehrmals per Email von einem Betrüger kontaktiert. In mehreren Schreiben berichtet der angebliche französische Schreiber über eine schwere Krebserkrankung für deren Behandlung er Geld benötigen würde. Da der ältere Herr den Schreiber nicht kannte und über solche Betrugsversuche informiert war, entstand glücklicherweise kein Schaden. Wie die Betrüger an die Emailadresse gekommen sind, ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Wurden sie auch Opfer eines solchen Betrugsversuches dann wenden sie sich bitte an die Polizei Bad Dürkheim unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

