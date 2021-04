Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Kindenheim (ots)

Am Dienstag, 27.04.2021 gegen 18:10 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann aus Marnheim mit seiner 1250er Suzuki die L 450 von Kindenheim kommend in Richtung Biedesheim. Nachdem der Mann mehrere Pkw überholt hatte geriet er infolge überhöhter Geschwindigkeit in einer darauffolgenden Kurve auf den unbefestigten Grünstreifen, verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte schließlich. Der Mann wurde durch Ersthelfer bis zum Eintreffen der Polizei und Rettungskräfte versorgt. Er klagte über Schmerzen in der Schulter und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell