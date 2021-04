Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Rennradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am Samstag, den 24.04.2021, befuhr um 13:22Uhr ein Wohnmobil die Mittelhambacher Straße und wollte nach links in die Weinstraße, Fahrtrichtung Diedesfeld, abbiegen. Im Einmündungsbereich befand sich zur selben Zeit eine 42-jährigen Rennradfahrerin, welche aufgrund des Abbiegevorgangs des Wohnmobils ins Straucheln kam und zu Boden stürzte. Hierdurch verletzte sich diese und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich bei den Beteiligten widersprüchliche Angaben bezüglich des Unfallhergangs, weshalb etwaige Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße (Tel.: 06321/854-0, E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell