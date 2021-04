Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperliche Auseinandersetzung auf Bolzplatz

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Abend des 26.04.2021 teilte eine Spaziergängerin mit, dass es auf dem Bolzplatz in der Nähe des Sandfeldweges in 67433 Neustadt/W. zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen kommen würde. Weiter wurde angegeben, dass hierbei vermutlich ein Messer dabei eingesetzt wurde. Beim Eintreffen der Streifen vor Ort flüchteten die beiden Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein 19-jähriger Beteiligter festgestellt werden. Hierbei konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es zunächst zwischen ihm und einem 20-Jährigen zu verbalen Streitigkeiten gekommen ist. Im Laufe dessen attackierten sich beide Beteiligte mittels Schlägen und Tritten. Zu einem Einsatz eines Messers sei es nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen. Der 19-jährige wurde an beiden Händen leicht verletzt. Der 20-jährige konnte im Anschluss ermittelt und telefonisch erreicht werden. Dieser wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich unter der 06321 8540 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell