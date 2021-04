Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Gefährdung des Straßenverkehrs durch Einnahme von Medikamenten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.04.2021, gg. 11:50 Uhr wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin ein vor ihr fahrender Pkw gemeldet, welcher in erheblichen Schlangenlinien geführt wird und mehrfach in den Gegenverkehr fuhr. Man befahre momentan die B39 zwischen Neustadt und Lambrecht. Auf Grund der Angaben der Zeugin konnte der Pkw auf einem Supermarktparkplatz in Lambrecht festgestellt werden. Die Fahrerin wurde angetroffen und gab an, dass sie Medikamente eingenommen habe und ihr deswegen schwindlig sei. Deswegen habe sie die Fahrt selbstständig abgebrochen. Auch wenn dies die richtige Maßnahme war, hätte sie die Fahrt, laut Beipackzettel, erst gar nicht antreten dürfen. Gegen die 57-jährige wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und ihr eine Blutprobe entnommen. Die Polizei Neustadt bittet Zeugen, welche möglicherweise gefährdet wurden, sich zu melden.

