Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Grünstadt (ots)

Am 26.04.2021 gegen 09:50 Uhr kam es zwischen Grünstadt und Obersülzen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Gespann und einem Pkw. Der 71 Jahre alte Fahrer des Pkw-Anhänger-Gespanns befuhr die L 453 von Grünstadt kommend in Richtung Obersülzen. Aus bislang ungeklärter Ursache lenkte dieser das Gespann in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der entgegenkommende Pkw in den in Fahrtrichtung Grünstadt rechten Straßengraben geschleudert, wo er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Dessen 69 Jahre alter Fahrer und die 64 Jahre alte Beifahrerin wurden aufgrund von Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Gespann kam in Fahrtrichtung Obersülzen rechts neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer des Gespanns wurde vor Ort reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Die Strecke zwischen Grünstadt und Obersülzen war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 12:15 Uhr voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf 19.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell