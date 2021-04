Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 20-jähriger unter dem Einfluss von Cocain am Steuer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag den 24.04.2021 gegen 23:00 Uhr wurde ein 20-jähriger Neustadter durch eine Streife einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Winzinger Straße unterzogen. Die kontrollierenden Beamten stellten bei dem 20-jährigen drogentypsiche Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogenvortest bei dem Fahrzeugführer bestätigte die Vermutungen der kontrollierenden Beamten, dieser reagierte positiv auf Kokain. Dem Betroffenen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde an den fahrtüchtigen Begleiter des Betroffenen ausgehändigt. Den 20-jährigen erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro, einen Monat Fahrverbot, sowie zwei Punkten in Flensburg.

