Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Polizei dein Freund und Helfer

HausachHausach (ots)

Hilfsbereit zeigte sich eine Streife des Polizeireviers Haslach am späten Donnerstagnachmittag in der Hauptstraße. Die Beamten wurden kurz vor 17 Uhr zu einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes gerufen und trafen dort auf einen offenbar stark alkoholisierten Mann. Der 67-Jährige war aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung nicht mehr in der Lage, sich aufrecht zu halten, weshalb er gestützt werden mussten. Die Beamten brachten den Herrn kurzerhand nach Hause und übergaben ihn in die Obhut seiner Familie. So blieb dem 67-Jährigen zwar ein behördlicher Aufenthalt erspart, die anstehende Rechnung für den Transport wird ihn allerdings an den polizeilichen Fahrdienst erinnern.

/sb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell