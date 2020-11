Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Zu lauter Auspuff

RingsheimRingsheim (ots)

Der zu laute Auspuff seines Autos wurde einem 27-Jährigen am Donnerstagmittag zum Verhängnis. Der Mann und sein Gefährt fiel den Beamten des Polizeipostens Rust dort gegen 13:50 Uhr in der Hauptstraße aufgrund lauter Auspuffgeräusche auf. Die Ordnungshüter führten daraufhin eine Fahrzeugkontrolle durch. Die bei der Kontrolle festgestellten technischen Veränderungen an der Auspuffanlage führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Wagens. Den 27-Jährigen erwartet nun Post von der Bußgeldstelle. /lw

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell