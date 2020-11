Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, L83 - Anhänger abhandengekommen

BühlBühl (ots)

Der Anhänger eines Rollerfahrers hat sich am Mittwochnachmittag auf der Sandstraße der L83 selbstständig gemacht. Ein 42-Jähriger befuhr kurz vor 17 Uhr mit seinem Zweirad und angekoppeltem Hänger die Sandstraße talwärts. Aus bislang unbekannter Ursache gelangte das rechte Rad des Anhängers in einer Linkskurve auf einen Grünstreifen, woraufhin er sich vom Roller abkoppelte und in einen Straßengraben rollte. Der 42 Jahre alte Fahrer kam nicht zu Fall und blieb unverletzt. Ein Sachschaden ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht entstanden.

