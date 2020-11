Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Vorfahrt missachtet

Eine Missachtung der Vorfahrt dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall am Donnerstag in der Hauptstraße gewesen sein. Eine 65-Jährige befuhr gegen 11:45 Uhr die Sportplatzstraße. Als sie von dort nach rechts in die Hauptstraße einbiegen wollte, übersah sie den auf dieser fahrenden, vorfahrtsberechtigten Opel eines 58-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Opel-Fahrer leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro.

/lw

