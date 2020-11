Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Geschlagen

Zu gleich mehreren Körperverletzungen kam es am späten Donnerstagnachmittag auf dem Rathausplatz. Dort soll eine Gruppe Jugendlicher kurz vor 18 Uhr in Streit geraten sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 15-Jähriger ein Mädchen gewürgt und bedroht und einer weiteren Jugendlichen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Den herbeigerufenen Streifenbesatzungen des Polizeireviers Lahr gelang es, die Streitenden zu trennen. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

