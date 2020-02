POL-MK: Autos ausgeschlachtet/Handgemenge

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Am Wochenende haben sich Autoschrauber am Zaunkönigweg über einen BMW 330d xDriv/ 3K her gemacht. Der Wagen parkte unter einem Carport. Am Montagmorgen blickte die Besitzerin auf ein Armaturenbrett ohne Lenkrad und Navi. Die Tat muss passiert sein zwischen Samstagabend und Montagmorgen.

In der Nacht vom Sonntag zum Montag entwendeten unbekannte Diebe an der Liselotte-Kahn-Straße aus einem blauen abgeparkten BMW X1 xDrive das Multifunktionslenkrad. Hinweise an die Polizei in Lüdenscheid erbeten.

Am letzten Samstag eskalierte eine verbale Auseinandersetzung in ein Handgemenge. Gegen 2 Uhr waren eine 17-Jährige und ein 28-Jähriger in einer Gaststätte an der Humboldstraße zunächst in einen verbalen Streit geraten. Der Streit verlagerte sich nach draußen. Hier kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen, in deren Verlauf die 17-jährige Lüdenscheiderin so schwer verletzt wurde, dass sie selbständig einen Arzt aufsuchen wird. Die Polizei schrieb Anzeigen gegen beide Geschädigten/Beschuldigten.

