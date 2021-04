Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter der Wirkung mehrerer berauschender Mittel

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 32 jährige Frau befuhr am 25.04.2021 um kurz nach Mitternacht mit ihrem PKW die Winzinger Straße in Neustadt/Weinstraße. Hierbei wurde diese durch Beamte der Polizeiinspektion Neustadt/W. einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die kontrollierenden Beamten drogentypische Auffallerscheinungen bei der Fahrzeugführerin fest. Ein anschließend durchgeführt Drogenvortest verlief positiv auf die Stoffgruppen THC (Cannabis), Amphetamin und Methamphteamin. Der Betroffenen wurde im Anschluss eine Blutprobe auf hiesiger Dienststelle entnommen und der Führerschein zwecks weiterer Entscheidung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde gesendet. Weiterhin wurde der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt präventiv sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell