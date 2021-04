Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Feuchtfröhlicher Abend endet in Handgreiflichkeiten zwischen zwei Frauen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von Samstag (24.04.2021) auf Sonntag (25.04.2021) kam es in einer Wohnung in der Straße "Am Speyerbach" in Neustadt/W. zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei jungen Frauen. Diese verbrachten zunächst gemeinsam mit einer dritten Bekannten den Abend. Im Laufe dessen entwickelt sich zwischen der 19-jährigen und 21-jährigen eine hitzige Diskussion. Diese mündete darin, dass beide Parteien sich gegenseitig körperlich angingen. Beide Frauen waren deutlich alkoholisiert und wurden durch die Handgreiflichkeiten leicht verletzt. Beide beteiligten Damen müssen sich nun wegen eines Körperverletzungsdelikts verantworten.

