Horb am Neckar und Herrenberg: Polizei sucht Zeugen eines Unfalls

Bereits vergangenen Samstag ereignete sich gemäß den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zwischen den Anschlussstellen Horb am Neckar und Herrenberg gegen 16.00 Uhr ein Unfall auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 33 Jahr alter Ford-Focus-Fahrer kam aus bislang noch unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Mehrere Verkehrsteilnehmer hätten hierauf gehupt. Ohne sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, fuhr der 33-Jährige anschließend weiter und meldete sich erst einige Stunden später bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000. Die genaue Unfallörtlichkeit konnte noch nicht lokalisiert werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0711/6869-0, zu melden. Gegen den 33-Jährigen wird wegen Unfallflucht ermittelt.

