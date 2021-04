Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholte Fahrt unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt wurde durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt/W. am Mittag des 26.04.2021 ein Verkehrsteilnehmer in der Nähe des Kohlplatzes einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Verkehrsteilnehmer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt wurden, wurde bei diesem ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Dem 37-jährigen wurde anschließend auf der Polizeiinspektion Neustadt/W. eine Blutprobe entnommen. Da der Betroffene bereits Anfang diesen Jahres in gleicher Sache auffällig wurde, wurde der Führerschein präventiv sichergestellt und die zuständige Führerscheinstelle zwecks weiterer Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Der Fahrzeugschlüssel wurde vor Ort der Lebensgefährtin des Betroffenen übergeben. Er muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 1000 Euro rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell