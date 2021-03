Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Auto überschlägt sich

Nach einem Unfall bei Dürmentingen kam eine 19-Jährige am Montag ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Die Fahrerin des Mitsubishi fuhr gegen 13.15 Uhr von Dürmentingen in Richtung Betzenweiler. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und geriet ins Schleudern. Der Mitsubishi kam nach rechts von der Straße ab. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam in einer Wiese zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich die junge Frau schwer und kam in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Mitsubishi. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

