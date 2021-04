Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim/Niederkirchen)Farbschmiererei

Deidesheim/Niederkirchen (ots)

Unbekannte haben am vergangen Wochenende (23.-25. April 2021) mehrere Flächen mit Sprühfarbe verunreinigt. Am Sportgelände in Niederkirchen (Kassenhäuschen), der B271-Unterführung zwischen Niederkirchen und Forst sowie an ein Kabelverteilkasten an der Steingasse und der Gasstation im Finkenweg in Deidesheim war gelbe, grüne und rote Farbei festzustellen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

