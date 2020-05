Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150520-378: Brandursache nicht eindeutig zu klären

Marienheide (ots)

Nach dem Leichenfund beim Brand eines Wohnwagens in Marienheide sind die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen; die Brandursache konnte nicht eindeutig geklärt werden. Gegen 19.30 Uhr hatten Campingplatzbewohner am Montag (11. Mai) den Brand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, die dann bei den Löscharbeiten einen verbrannten Leichnam auffanden. Inzwischen konnte geklärt werden, dass es sich dabei um die 85-jährige Bewohnerin handelte. Sie verstarb nach den Ergebnissen der gerichtsmedizinischen Untersuchung an den Folgen des Brandes. Untersuchungen der polizeilichen Brandermittler und eines Brandsachverständigen konnten keine endgültige Klärung der Brandursache herbeiführen; möglicherweise hat eine defekte Gasheizung das folgenschwere Unglück verursacht.

