Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Im Lebensmittelgeschäft beleidigt, Polizei sucht Zeugen

Sinzheim (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos sind nach einem Vorfall am Mittwochmittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Landstraße auf der Suche nach Zeugen und bitten diesbezüglich unter der Rufnummer: 07221 62505 um Hinweise. Ein 61-Jähriger hatte dort gegen 12:30 Uhr einen noch unbekannten Mann mehrfach auf die Einhaltung des Mindestabstands in Bezug auf die Corona-Verordnung hingewiesen und ist hierbei von dem Fremden mit Beleidigungen und Drohungen bedacht worden. Der nun Gesuchte soll mit einem Oberteil eines Elektrobetriebs in Baden-Baden bekleidet gewesen und mit einem Firmenwagen vom Kundenparkplatz des Lebensmittelgeschäfts wegefahren sein. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

/kfm

