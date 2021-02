Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein Unfall mit Sachschaden verursacht

Hagen (ots)

Die Polizei traf am Donnerstagnachmittag in der Stresemannstraße auf einen 21-Jährigen, der ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs war und mit einem BMW zusammenstieß. Der Mann war nach bisherigen Ermittlungen gegen 14 Uhr mit einem VW in Richtung Hugo-Preuß-Straße gefahren. Als ihm ein anderes Auto entgegenkam, fuhr er rückwärts und kollidierte dann mit dem stehenden BMW einer 50-Jährigen. Die Frau hatte noch durch hupen versucht auf sich aufmerksam zu machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der Führerschein des Hageners bereits durch die Polizei nach einer Unfallflucht mit rund 5.000 Euro geschätztem Sachschaden sichergestellt wurde. Diese hatte sich bereits am 09. November 2020 in der Minervastraße zugtragen. Der Mann erhielt eine Anzeige. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. (ra)

