POL-HA: Mann nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen

Hagen (ots)

Zu einer häuslichen Gewalt mit einer leicht verletzten Frau kam es am Donnerstag (18.02.2021) gegen 17:00 Uhr in Hagen-Mittelstadt.

Die Frau verständigte am späten Donnerstagnachmittag die Polizei, nachdem ihr Ehemann ihr gegenüber handgreiflich geworden war. Bereits in der Vergangenheit kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand immer wieder zu körperlichen Übergriffen des Mannes auf seine Frau. Die Polizei verwies dem Mann der Wohnung. Gegen 21:20 Uhr kam es dann zu einem erneuten Einsatz. Der Mann hatte sich wieder Zugang zur Wohnung verschafft und hielt sich dort verbotener Weise auf. Gegenüber den eingesetzten Polizisten verhielt er sich uneinsichtig und aggressiv. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Er Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (kh)

