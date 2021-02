Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl gesucht

Hagen (ots)

Unbekannte entwendeten am Mittwoch (17.02.2021) zwischen 08:00 Uhr und 16:10 Uhr ein Fahrzeug in der Wittekindstraße.

Die Fahrzeughalterin bemerkte am Mittwochnachmittag, dass sich ihr Auto nicht mehr an der zuvor geparkten Stelle befand. Auch konnte das Fahrzeug weder durch die Frau selbst, noch durch die hinzugerufene Polizei in umliegenden Straßen aufgefunden werden, sodass von einem Diebstahl auszugehen ist.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Nissan Qashqai.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Täterhinweise oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell