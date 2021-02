Polizei Hagen

POL-HA: Festnahme nach versuchten Fahrzeugaufbrüchen

Hagen (ots)

Zwei Männer wurden am Mittwoch (17.02.2021) festgenommen, nachdem sie zwei Mal vergeblich versucht hatten Fahrzeuge aufzubrechen und Gegenstände daraus zu entwenden.

Ein Anwohner verständigte gegen 22:30 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Personen in der Hagener Straße dabei beobachtet hatte, wie diese sich an einem Fahrzeug zu schaffen machten und dieses augenscheinlich versuchten mit Steinwürfen zu öffnen. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizei konnte zunächst lediglich eine Person angetroffen werden. Der 20-Jährige befand sich unmittelbar neben dem zuvor betroffenen Fahrzeug, an dem sich zudem frische Beschädigungen befanden. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Ein zunächst flüchtiger 22-Jähriger konnte schließlich durch Zivilpolizisten im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. In seinen mitgeführten Sachen konnten unter anderem Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem stellten die Polizisten ein weiteres beschädigtes Fahrzeug fest. Die beiden Männer wurden aufgrund bestehender Haftgründe festgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (kh)

