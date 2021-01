Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.01.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Stadtbahnunfall

Die Lokführerin einer Straßenbahn streifte am Donnerstagnachmittag einen geparkten Lkw in Heilbronn. Gegen 13.45 Uhr war die Stadtbahn in der Hans-Rießer-Straße stadtauswärts unterwegs. Hierbei unterschätzte die 45-Jährige Triebzugführerin den Abstand zu einem geparkten Lkw und touchierte diesen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

