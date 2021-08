Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, K3758 - Rennradfahrerin verletzt

Rheinmünster (ots)

Eine Radfahrerin musste am Samstagmittag nach einem alleine verursachten Sturz in eine Klinik gebracht werden. Gegen 12:45 Uhr befuhr die 57-Jährige mit ihrem Rennrad die K3758 von Hügelsheim kommend in Richtung Rheinmünster-Stollhofen. In der Nähe der Einfahrt zum Kriegersee kam sie, wohl aufgrund eines Fahrfehlers, zu Fall. Aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers musste die K3758 kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt werden.

