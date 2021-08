Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht unfallflüchtigen Radfahrer - #polsiwi

Netphen (ots)

Am Samstag (14.08.2021) ist in der Zeit von 00:30 - 10:30 Uhr ein parkendes Auto in der Haardtstraße von einem Unbekannten beschädigt worden.

Nach ersten Ermittlungen stieß ein Radfahrer mit einem hellen Fahrrad gegen einen blauen VW Golf und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1.000,- Euro. Der Radfahrer könnte sich nach dem jetzigem Ermittlungsstand am Bein verletzt haben. Er flüchtete von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Kreuztal unter 02732/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell