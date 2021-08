Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Schmuck und Handtasche aus Wohnung entwendet - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch (11.08.2021) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Poststraße in Siegen-Weidenau eingebrochen.

Die Bewohner hatten das Haus gegen 11 Uhr verlassen. Bei ihrer Rückkehr um 19 Uhr stand die aufgehebelte Wohnungstür offen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher mehrere Räume durchsucht und dabei unter anderem eine Handtasche sowie Schmuck entwendet. Der Beutewert liegt bei rund 3.500 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden um Hinweise unter der 0271/7099-0 gebeten.

