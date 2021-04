Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ Schluchsee: Diebstahl von Baugeräten

Freiburg (ots)

In der Nacht vom 27.04.21 auf den 28.04.21 drangen bislang unbekannte Personen in ein Baustellengelände, welches sich an der Staumauer des Schluchsees befindet, ein. Dort entwendeten die Täter ein 10 Tonnen Kettenzug (mechanischer Flaschenzug), sowie ein Kettengehänge. Da die Gerätschaften ein erhebliches Eigengewicht besitzen, müssen sie unter Zuhilfenahme eines Kranwagens abtransportiert worden sein. Der Sachschaden wird auf ca. 10.500 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Lenzkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

