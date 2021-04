Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Reifen an Pkw zerstochen - Zeugen gesucht -

Freiburg (ots)

Bötzingen - Am Dienstag, 27.04.2021, stellte die 46-jährige Geschädigte mittags ihren schwarzen Pkw, Nissan Qashqai, an der Waldstraße 2 in Bötzingen ab. Gegen Abend bemerkte sie, dass beide Reifen auf der rechten Seite platt waren und stellte Einstiche fest.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

