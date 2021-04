Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw fährt gegen Baum - Fahrerin verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 28.04.2021, gegen 10.35 Uhr, befuhr eine 40-jährige Frau mit einem Pkw die Bundesstraße 34, Warmbacher Straße, in Richtung Zentrum. Am Ortseingang kam sie, aus bislang nicht bekannten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaun und einem Baum. Die Fahrerin wurde dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 15.000 Euro (Totalschaden). Dieser wurde abgeschleppt. Zur technischen Hilfeleistung war die Feuerwehr mit 17 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell