Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kind stürzt mit Fahrrad und danach zwei Meter in die Tiefe - nur leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 12-Jähriger befuhr am Dienstag, 27.04.2021, gegen 08.30 Uhr, mit seinem Fahrrad die Teichstraße in Richtung Wiesentalstraße. Auf der Gefällstrecke versagten wohl beide Bremsen des Fahrrades und der 12-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 10 Meter über eine Stellfläche und prallte dort gegen ein Geländer. Der Junge überschlug sich und stürzte auf eine zwei Meter tiefer gelegene Stellfläche. Während des Sturzes konnte sich der Junge noch mit einer Hand am Geländer festhalten, was den Aufprall milderte. Er wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

