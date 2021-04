Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Scheibe an Auto eingeschlagen und Gelbeutel gestohlen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch, 28.04.2021, ist ein geparktes Auto in Laufenburg aufgebrochen worden. An dem in der Moosmattstraße abgestellten BMW wurde die Seitenscheibe der Fahrertüre eingeschlagen und ein in einem Seitenfach befindlicher Geldbeutel gestohlen. Neben Bankkarten, Führerschein und Ausweis des Autobesitzers war auch Bargeld darin. Die Tatzeit lag genau zwischen Dienstag, 14:30 Uhr, und Mittwoch, 05:00 Uhr.

