Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Brandalarm in einem Gebäude der Universität führt zu Feuerwehreinsatz (21.01.2021)

Konstanz (ots)

Ein ausgelöster Brandalarm in einem Laborgebäude der Universität hat am Donnerstag, kurz nach 17 Uhr, zu einem Einsatz der Konstanzer Feuerwehr geführt. Wie die mit drei Fahrzeugen angerückte Feuerwehr schnell feststellte, war es kein "Echtalarm". Warum der Brandmelder in dem Labor ausgelöst hatte, konnte nicht mehr festgestellt werden. Vorsorglich war die Universität durch eine automatisierte Durchsage evakuiert worden. Nach Feststellung des Fehlalarms konnte die Evakuierung wieder aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell