Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: - St.Blasien: Geparkter Mitsubishi beschädigt - Polizei bittet um Hinweis!

Freiburg (ots)

Ein Mitsubishi ist am Dienstag, 27.04.2021, zwischen 15:00 Uhr und 16:45 Uhr, auf dem Parkplatz einer Bank in der Bernau-Menzenschwander-Straße in St.Blasien beschädigt worden. Ein anderes Fahrzeug hatte den Mitsubishi beim Ein- oder Ausparken gestreift und einen Schaden an der Beifahrerseite verursacht. Der Fahrer dieses Fahrzeugs entfernte sich unerkannt. Der Polizeiposten St.Blasien bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07672 92228-0)!

