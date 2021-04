Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Scheibe eingeschlagen, Handtasche weg

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (15.04.) um 12:45 Uhr hat eine 42-jährige Bergisch Gladbacherin ihren Ford auf einem Parkplatz an einer Sportanlage in der Frank-Heider-Straße in Paffrath abgestellt. Leider ließ sie ihre Handtasche auf dem Fahrersitz zurück. Als sie gegen 14:10 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fand sie ihren Wagen mit eingeschlagener Scheibe vor und die Handtasche samt Inhalt war weg. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Tel. 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ct)

