Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Diebstahl aus einer Garage

Wermelskirchen (ots)

In einer Wohnsiedlung in Hünger ist gestern Morgen (15.04.) um 06:30 Uhr ein Diebstahl aus einer Garage aufgefallen, weil das Garagentor offen stand. Am Vorabend gegen 18:00 Uhr wurde es von den Besitzern geschlossen und eigentlich lässt es sich nur durch einen Sender oder per App öffnen. Auf unbekannte Weise wurde es aufgebrochen, so dass der Kunststoffgriff gebrochen ist. Aus einem Schrank in der Garage wurden diverse elektronische Geräte gestohlen, unter anderem eine Tauch- und eine Stichsäge. Es wurde eine Strafanzeige erstattet. Wer Hinweise zu diesem Diebstahl geben kann, wird gebeten die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 zu informieren. (ct)

